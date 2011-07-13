Прокуратура: спецназ в колонии Днепропетровска действовал законно

Прокуратура оценивает как законные действия бойцов спецподразделения в Днепропетровской исправительной колонии.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ Государственной пенитенциарной службы Украины, 5 июля согласно плану работы Днепропетровской исправительной колонии (№89) по согласованию с руководством регионального управления проводились плановые массовые обыски осужденных и объектов учреждения. Основная цель обыска – выявление и изъятие запрещенных для использования осужденными вещей и предметов.

О проведении этого мероприятия в установленном порядке была проинформирована Днепропетровская областная прокуратура, а также Днепропетровский городской прокурор по надзору за сдерживанием законов при выполнении судебных решений по уголовным делам. Обыску подвергались одновременно все объекты учреждения, а также личные вещи всех осужденных. К проведению обыска было привлечено дополнительное количество сотрудников из других учреждений и межобластного отряда специального назначения.

Во время обыска специальные средства к осужденным не применялись. По итогам проведения обысков в учреждении были составлены акты о выявлении и изъятии запрещенных предметов. В медицинскую часть учреждения 6 июля ни один из осужденных за медицинской помощью не обращался.

Во время обыска проводился прием осужденных по личным вопросам (82 чел.).

В Государственной пенитенциарной службе также отметили, что во время проведения обыска с помощью прибора индивидуального обыска у одного из осужденных (который содержался в отделении максимального уровня безопасности) был обнаружен и изъят мобильный телефон.

В ведомстве отметили, что в условиях максимального уровня безопасности содержатся: осужденные к пожизненному лишению свободы; осужденные за умышленное совершение особо тяжкого преступления; осужденные, совершившие особо тяжкое преступление в период отбывания уголовного наказания; осужденные, признанные злостными нарушителями требований режима отбывания уголовного наказания; осужденные, проявляющие неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения.

После изъятия телефона осужденные отделения максимального уровня безопасности в знак протеста начали высказывать в адрес администрации учреждения разного рода недовольства и написали заявления об отказе от употребления пищи (26чел.), говорится в сообщении.

Основной причиной такого решения был протест против действий сотрудников учреждения относительно проведения общего обыска и желания пообщаться с прокурором.

О данных заявлениях осужденных был информирован прокурор ПО надзору за соблюдением законов при выполнении судебных решений по уголовным делам, который 6-7 июля в учреждении осуществлял оценку действий сотрудников учреждения, а также проводил прием осужденных по личным вопросам. В тот же день для желающих из числа осужденных пройти медицинское освидетельствование в учреждение был приглашен судебно-медицинский эксперт.

9 июля по этому вопросу состоялся брифинг начальника управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Днепропетровской области полковника внутренней службы Анатолия БАБЦА. В брифинге приняли участие представители центральных и региональных телерадиокомпаний: «1+1», «34 канал», «51 канал», «11 канал», «9 канал», которые получили ответы на вопросы. Наиболее распространенными вопросами были условия отбывания наказания осужденными в участке максимального уровня безопасности.

На протяжении 9-11 июля осужденными, которые отказывались от употребления пище, неоднократно менялись претензии к персоналу учреждения. По приведенной информации проводилась соответствующая проверка. В большинстве своей она подтверждения не находила.

По состоянию на 11 июля все осужденные Днепропетровской исправительной колонии (№89) потребляют пищу, отмечают в Государственной пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, 12 июля правозащитники заявили об избиении спецназом заключенных Днепропетровской колонии №89.

По словам правозащитника Игоря ГАРКАВЕНКО, заключенные этой колонии жаловались на плохие условия содержания, в частности на нехватку свежего воздуха, недополучение надлежащего количества еды и воды. После этих жалоб, по его словам, 5 июля по приказу администрации в колонию ввели роту спецназа. Заключенным были нанесены тяжелые телесные повреждения.

Правозащитник сказал, что в знак протеста заключенные объявили голодовку, которая продолжается до сих пор.

По словам И.ГАРКАВЕНКО, на запросы правозащитников представители департамента исполнения наказаний опровергли факт избиения заключенных. Он добавил, что нескольким представителям правозащитных организаций дали разрешение на посещение колонии, однако после того, как они прибыли на место, руководитель этого учреждения, по словам И.ГАРКАВЕНКО, скрывается от правозащитников, избегая общения с ними.

Правозащитник Владимир ЧЕМЕРИС добавил, что использование спецотрядов стражей порядка в местах отбывания наказания запрещено, однако несмотря на это, по имеющейся у правозащитников информации, остается распространенной практикой. Он сказал, что вследствие избиения в Днепропетровской колонии пострадали 15 заключенных.