Ромы требуют от Азарова увековечить убитых в Бабьем Яру

Ромы настаивают на необходимости увековечить на государственном уровне память представителей их народности, убитых в Бабьем Яру.

Об этом говорится в переданном УНИАН Центром объединения и защиты прав ромов обращении ромских организаций к премьер-министру Украины, председателю Оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к 70-летию трагедии Бабьего Яра Николаю АЗАРОВУ.

В обращении отмечается, что «жертвами гитлеровских оккупантов стали представители практически всех национальностей, но только относительно нас, ромов, а также евреев убийства проводились исключительно на основании этнической принадлежности. На территории Украины были уничтожены практически все ромы. Поэтому мы настаиваем на необходимости увековечивания памяти жертв Холокоста ромов на государственном уровне».

В документе также отмечается, что ни одна ромская организация не представлена в Организационном комитете по подготовке и проведению мероприятий к 70-летию трагедии Бабьего Яра. «Это дает нам основания рассматривать План мероприятий к 70-летию трагедии Бабьего Яра, предложенный Организационным комитетом, как бизнес-проект по отмывке бюджетных средств через еврейские фонды. Делается это на костях предков народа рома, игнорируя память жертв холокоста расстрелянных ромов в Бабьем Яру. Рома Украины и наша организация считают, что План мероприятий дискриминационный и уничтожает историю народа рома для будущих поколений», - заявляют представители ромов.

Очередным проявлением этого, говорится далее в обращении, является уничтожение в ночь на 4 июля 2011 г. символического камня в память жертв Холокоста в Бабьем Яру, установленный в 2009 году за средства народа рома. Представители народа рома, которые за свои деньги установили символический камень памяти жертвам, расстрелянным в Бабьем Яре, а также руководство ВОО «Центр объединения и защиты прав ромов» готовы провести публичный диалог с представителями правительства о положении народа рома в Украине.