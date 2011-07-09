Погода на воскресенье

Завтра в некоторых регионах Украины пройдут кратковременные дожди, днем до 31° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 10 июля переменная облачность. Без осадков, только в Карпатах, восточных областях, а днем местами на севере Левобережья, Полтавской, Днепропетровской областях и в Приазовье небольшой кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 23°; днем 26-31°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 26-31°.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 27-29°.

9 июля температура воды в Азовском море 23-26°, в Черном море 20-23° (в районе Ялты и Феодосии 16-19°); в Днепре возле Киева 20°.