БЮТ предлагает оплачивать питание «чернобыльцев»

Народный депутат Украины (БЮТ) Константин БАНДАРЕВ внес в парламент законопроект (№8784 от 8 июля 2011 года), которым предлагает увеличить компенсацию государства доли стоимости продуктов питания, которыми обеспечиваются граждане 1 и 2 категорий, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Текст соответствующего законопроекта размещен на официальном парламентском портале.

Документом предусматривается вести изменения в Закон «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы» с целью повысить с 50% до 75% компенсацию стоимости продуктов питания, установленной для граждан 1 категории, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Размер компенсации для данной категории граждан не может быть меньше суммы 50% одной минимальной зарплаты (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного года.

Также предлагается повысить с 25% до 50% компенсацию государством стоимости продуктов, установленной для граждан 2 категории, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Размер такой компенсации не может быть ниже 25% минимальной зарплаты (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного года.

Кроме того, законопроектом определяется, что по расходам, связанным с обеспечением бесплатного питания учеников, студентов и других детей, размер денежной компенсации определяется, исходя из физиологичных норм питания, устанавливаемыми Министерством здравоохранения, но не меньше суммы 25% минимальной зарплаты (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного года.

Размер денежной помощи в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства гражданам, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, не может быть меньше суммы 50% минимальной зарплаты (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного года.