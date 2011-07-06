Экс-министр ЖКХ Крыма осужден и освобожден

Центральный райсуд Симферополя приговорил бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Владимира БАЖЕНОВА, который обвинялся в использовании вопреки целевому назначению почти 7 млн. грн. из госбюджета при обновлении троллейбусного парка, к 3 годам лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с установлением испытательного срока в два года, не лишив права занимать определенные должности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Прокуратура готовит апелляция на приговор в связи с мягкостью назначенного наказания», - говорится в пресс-релизе.

По данным надзорного ведомства, В.БАЖЕНОВ вопреки постановлению правительства страны купил за 6,9 млн. грн. троллейбусы не отечественного, а иностранного (белорусского) производства.

Действия распорядителя бюджетных средств прокуратура квалифицировала по ч.2 ст.210 Уголовного кодекса - нарушение законодательства о бюджетной системе страны.

Уголовное дело против экс-министра было возбуждено в марте. Следствие проводило крымское управление СБУ.

В.БАЖЕНОВ в конце апреля 2010 года написал заявление об отставке с должности министра ЖКХ Крыма, в мае крымский парламент уволил его.