Казаки возмущены Одесским горсоветом

Атаманы почти всех казацких организаций Одесской области поддержали требования искового заявления Черноморского Гайдамацкого Соединения к Одесскому горсовету об отмене им решения об установке памятника кошевому атаману Петру Калнышевскому в Одессе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черноморского Гайдамацкого Соединения, свою поддержку заявлению атаманы высказали во время проведения расширенного координационного совета казацких организаций при главе Одесской облгосадминистрации, который состоялся сегодня в Одессе.

«Казаки возмущены таким отношением городских властей к исторической памяти нашего народа», - говорится в сообщении.

В выступлениях атаманы подчеркнули, что П.Калнышевский - канонизированный святой Украинской Православной Церкви - Петр Многострадальный - внес значительный вклад в освобождение нашего края от почти 350 летнего ига Османской империи, принимал непосредственное участие в боевых действиях во время осад и штурма Хаджибейской крепости бок о бок с русской армией.

«Осквернение его чести и заслуг перед нашим народом нынешним руководством города недопустимо и оскорбляет религиозные чувства значительной части одесситов, которые считают себя православными», - отмечают в Черноморском Гайдамацком Соединении.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля депутатское большинство Одесского горсовета 6-го созыва, основу которого составляют члены фракции Партии регионов, сочло ошибкой решение сессии горсовета предыдущего, 5-го созыва от 10 июля 2008 года «О согласовании места расположения памятника кошевому атаману Петру Калнышевскому».

За отмену решения о выделении земельного участка на углу проспектов Шевченко и Гагарина под монумент последнему кошевому Запорожской Сечи, известному множеством побед над турецкими войсками и канонизированному Украинской православной церковью Киевского патриархата, проголосовали 90 депутатов, воздержались – 6, не принимали участия в голосовании – 12.

Докладчик по этому вопросу «регионал» Алексей КОСЬМИН мотивировал отмену решения тем, что одобренный проект возведения монумента не был реализован в течение 2008-2010 годов: до сих пор не собраны средства на его сооружение.

Депутаты не прислушались к призыву депутата Геннадия ЧЕКИТЫ не голосовать за отмену прежнего решения, поскольку образ П.Калнышевского – это образ полководца, объединяющего страну. Не произвела впечатления на большинство горсовета и приведенная депутатом историческая справка о том, что за особые заслуги в боях против турецких войск на южных рубежах Украины П.Калнышевский был награжден золотой медалью на андреевской ленте, а также получил звание генерал-лейтенанта.