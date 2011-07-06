Кабмин одобрил мировое соглашение с Vanco

Правительство обнародовало распоряжение об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией "Венко Прикерченская Лтд".

Соответствующий документ от 11 апреля размещен на сайте правительства (№ 627).

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено обеспечить после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией «Венко интернешнл лимитед» согласно Мировому соглашению.

Справка УНИАН. В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о распределении продукции.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о распределении продукции.