Россия просит отдать крымский полигон

Министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ во время встречи с украинским коллегой Михаилом ЕЖЕЛЕМ обратился к нему с просьбой передать России в аренду тренажер для палубной авиации «Нитка» (Крым).

Об этом он сказал сегодня в Сочи, передает РИА Новости.

«Я подписал обращение к министру обороны Украины с просьбой передать в аренду или в какой-то другой форме полигон «Нитка» для тренировок палубной авиации», - сказал А.СЕРДЮКОВ.

Со своей стороны, М.ЕЖЕЛЬ выразил уверенность в том, что российская просьба будет удовлетворена. «Я думаю, что вопрос будет решен положительно. Это серьезная работа, и она будет проделана», - сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Он отметил, что данный полигон не представляет столь большого интереса для Украины, так как у Украины нет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации. Именно поэтому, считает он, учитывая уровень взаимоотношений между двумя странами, решение будет положительным.

Отвечая на вопрос, определены ли в письме министра обороны сроки аренды тренажера, он сказал: «В письме сроки аренды не указаны, они будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров».

А.СЕРДЮКОВ между тем добавил, что в России создана рабочая группа, которая занимается образованием координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации.

«Наши наработки мы хотим распространить на СНГ», - сказал глава Минобороны РФ, комментируя решение министров обороны стран содружества о создании подобного комитета в рамках СНГ. Он выразил надежду, что это решение будет рассмотрено положительно украинской стороной.

Как сообща УНИАН, 10 ноября 2010 года М.ЕЖЕЛЬ сообщил, что Кабинет министров Украины намерен повысить плату за использование российской авиацией научно-испытательного тренажерного комплекса авиации (НИТКА) в г. Саки (Крым).

В частности, отвечая на вопрос, будет ли повышена оплата за использование комплекса НИТКА, М.ЕЖЕЛЬ сказал: «Я думаю, что да. Я думаю, что в следующем году будет увеличена. Все же дорожает, газ дорожает».

Министр отметил, что на базе полигона, где находится комплекс НИТКА, планируется создать государственное предприятие Министерства обороны, в котором не будет воинской части.

***НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и предназначенный для отработки техники взлёта и посадки самолёта на авианосец.