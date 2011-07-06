Суд дал шанс власти Киева
Комментирует Александр Бригинец
Сегодня на заседании Апелляционного административного суда города Киева столичная власть приложила максимум усилий, чтобы земли охранной зоны ансамбля сооружений собора София Киевская не были внесены в государственный земельный кадастр с пометкой "Особо ценные земли исторически-культурного назначения".
Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ и добавил: «К счастью, суд не вынес решения в пользу КГГА и перенес рассмотрение дела».
«Очень часто власть делает вид, что не знает о проблеме, но это не тот случай. Должностные лица получили мои письма-предостережения и ничего не сделали, чтобы отозвать апелляции на справедливое решение суда, который обязал ГУ земельных ресурсов КГГА внести земли охранной зоны Софии Киевской в земельный кадастр как особо ценные», - считает А.БРИГИНЕЦ.
Как напоминает пресс-служба, А.БРИГИНЕЦ обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ и секретарю Киевсовета Галине ГЕРЕГЕ с просьбой дать поручение юридической службе Киевсовета отозвать Апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда города Киева по делу №2а-8698/10/2670, что позволило бы внести земли в земельный кадастр как особо ценные.
«Этим поступком власть продемонстрировала свою склонность к закрытости и полное пренебрежение к киевлянам. Кажется, власти нравится, что ни киевляне, ни журналисты, ни депутаты не знают, что некоторые киевские земли имеют статус «особо ценные» и поэтому она против того, чтобы это отмечалось в соответствующих документах», - сказал А.БРИГИНЕЦ.
Депутат отметил, что у власти еще есть шанс исправить ошибку и к следующему заседанию отозвать упоминавшуюся апелляцию, признав то, что особо ценные земли должны во всех соответствующих документах отражаться этим важным статусом, который не даст чиновникам, депутатам и застройщикам шанса случайно невнимательно отнестись к их судьбе.