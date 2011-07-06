Суд дал шанс власти Киева

Сегодня на заседании Апелляционного административного суда города Киева столичная власть приложила максимум усилий, чтобы земли охранной зоны ансамбля сооружений собора София Киевская не были внесены в государственный земельный кадастр с пометкой "Особо ценные земли исторически-культурного назначения".

Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ и добавил: «К счастью, суд не вынес решения в пользу КГГА и перенес рассмотрение дела».

«Очень часто власть делает вид, что не знает о проблеме, но это не тот случай. Должностные лица получили мои письма-предостережения и ничего не сделали, чтобы отозвать апелляции на справедливое решение суда, который обязал ГУ земельных ресурсов КГГА внести земли охранной зоны Софии Киевской в земельный кадастр как особо ценные», - считает А.БРИГИНЕЦ.

Как напоминает пресс-служба, А.БРИГИНЕЦ обратился к председателю КГГА Александру ПОПОВУ и секретарю Киевсовета Галине ГЕРЕГЕ с просьбой дать поручение юридической службе Киевсовета отозвать Апелляционную жалобу на постановление Окружного административного суда города Киева по делу №2а-8698/10/2670, что позволило бы внести земли в земельный кадастр как особо ценные.

«Этим поступком власть продемонстрировала свою склонность к закрытости и полное пренебрежение к киевлянам. Кажется, власти нравится, что ни киевляне, ни журналисты, ни депутаты не знают, что некоторые киевские земли имеют статус «особо ценные» и поэтому она против того, чтобы это отмечалось в соответствующих документах», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что у власти еще есть шанс исправить ошибку и к следующему заседанию отозвать упоминавшуюся апелляцию, признав то, что особо ценные земли должны во всех соответствующих документах отражаться этим важным статусом, который не даст чиновникам, депутатам и застройщикам шанса случайно невнимательно отнестись к их судьбе.