Три прокурора пыталась изъять профсоюзные документы

Представители прокуратуры г. Киева пытались сегодня изъять документы у руководства Федерации профсоюзов Украины.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы ФПУ Юрий РАБОТА.

«Сегодня в Дом профсоюзов (на Майдане Незалежности, 2 в Киеве) пришли три работника прокуратуры. Они хотели сделать выемку документов и обыск. Учитывая то, что не было руководства Федерации на месте, они только провели следственные действия, отсняли видеоматериал, вызвали руководителя хозяйственного управления. Тот отказался что-либо открывать в связи с тем, что не уполномочен на такие действия. И есть специальное распоряжение председателя (ФПУ – УНИАН), запрещающее выдавать документы», - сказал Ю.РАБОТА.

Он отметил, что после этого представители прокуратуры составили соответствующие акты. При этом Ю.РАБОТА отметил, что ему неизвестно и представители прокуратуры не сообщали, какие именно документы были необходимо работникам прокуратуры.

При этом он отметил, что никаких незаконных действий работниками прокуратуры осуществлено не было.

Напомним, ранее сегодня медиа-центр ФПУ распространил сообщение, в котором отмечалось: «Как стало известно из неофициальных источников, сегодня, 6 июля, после 14.00 планируется захват силовиками Дома союзов по адресу: г.Киев, Майдан Незалежности, 2 с целью обыска и выборки документов по внутриуставной деятельности Федерации профсоюзов Украины».