Украинцы останутся без молока?

Эксперты считают механизм субсидирования закупочных цен на молоко эффективным и выступают за его восстановление.

По мнению директора консалтингового агентства «ААА» Сергея НАЛИВКИ, необходимо срочно восстановить прежний порядок дотирования производителей молока и мяса через субсидирование закупочных цен. В противном случае Украина не сможет остановить рост цен на молоко и молочные продукты, что приведет к падению их потребления, которое уже сейчас составляет около 150 кг на человека в год, при рациональной норме 380. Об этом эксперт сообщил в интервью Интернет-изданию «Форпост».

«После объявления о решении Минагрополитики направить имеющиеся средства спецфонда бюджета на строительство ферм и комбикормовых заводов, стало очевидно, что большинство производителей в этом году останутся вообще без господдержки. Если учесть, что за последние 5 лет поголовье упало на 21,4%, то Украина рискует превратиться в нетто импортера молока. Причина очевидна – низкая рентабельность молочного производства.», - отмечает С.НАЛИВКА. При этом он добавил, что западные фермеры господдержку получают, к примеру, в США она составляет около 13-16% от закупочной цены.

«Предыдущий механизм (дотирования) содействовал развитию отрасли в целом, как производителей молока, так и перерабатывающей промышленности, - считает эксперт аграрных рынков (рынок молока и молокопродуктов) Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Инна ИЛЬЕНКО. - Во-первых, он был отлажен, деньги, которые генерировались в отрасли, в ней и оставались, шли на развитие производителей. Возможно, кто-то мог направлять эти деньги на развитие перерабатывающей промышленности. Но опять-таки, если у нас развивается эффективная переработка и если переработка имеет возможность экспортировать и платить выше цену за молоко, соответственно, для сельхозпроизводителя это тоже лучше. Потому что будет стабильный спрос на молоко-сырье, и это будет формировать более высокие цены».

«Мы и раньше выступали за это. Эксперты, в том числе и Украинский союз промышленников и предпринимателей, Аграрная конфедерация Украины и ряд других специалистов еще на этапе рассмотрения проекта нового порядка дотирования животноводства высказывали достаточно серьезные замечания. Они утверждали, что такая система ухудшает условия развития отрасли, что она непрозрачна, не нацелена на улучшение качественных характеристик развития животноводства», - заявил заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ. В свою очередь руководитель фракции ПР в Верховной Раде Александр ЕФРЕМОВ считает, что «прежняя система была разумной и нужно к ней вернуться», отметив, при этом, что позиция фракции в целом по данному вопросу еще не определена.

При этом в пресс-службе председателя парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталия ХОМУТЫННИКА сообщили, что поправка народного депутата Катерины ВАЩУК № 512 в законопроект 8217 (о возобновлении дотаций механизма субсидирования закупочных цен на молоко – УНИАН) отклонена комитетом. «Завтра она не будет вынесена на голосование Верховной Рады. Такое решение комитета основано на том, что слишком мало еще прошло времени для того, чтобы принимать решение о пересмотре действующего порядка дотирования производителей молока и мяса. К этому вопросу решено вернуться в сентябре, когда будут результаты работы отрасли за первое полугодие 2011 года», - сообщает пресс-служба.