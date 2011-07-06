Сегодня - Всемирный день поцелуев

Сегодня, 6 июля, отмечается Всемирный день поцелуев. Праздник придуман в XIX веке в Великобритании, 20 лет назад он было утвержден Организацией Объединенных Наций.

В этот день традиционно проводятся различные конкурсы поцелуев, в том числе и массовый поцелуй, который стал очень популярным, передает Корреспондент.net.

Согласно одной из самых красивых легенд: древние люди, которые придумали поцелуй, верили, будто дыхание содержит душу. Именно поэтому соединение дыхания целующихся влюбленных - своеобразная свадьба душ.

Как утверждают ученые - филематология, поцелуй - не только приятен, но и полезен. Губы человека в сотни раз чувствительнее, чем кончики пальцев. Настоящий поцелуй увеличивает пульс до частоты 100 и более ударов в минуту и вызывает в мозгу те же химические реакции, что прыжки с парашютом и стрельба из пистолета.

Также английские и немецкие психологи провели специальное исследование и пришли к выводу, что поцелуй может, в известной мере, рассказать о человеке и даже, возможно, предсказать его будущее.