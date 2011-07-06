Соратника Тимошенко избили кастетом

В Николаевской области избили председателя Вознесенской городской организации партии «Батькивщина» Николая КОНОВАЛЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», инцидент произошел 5 июля в городе Вознесенск.

Как сообщил сам потерпевший, утром к его частному дому подошел неизвестный и спросил, где можно найти Николая Николаевича. Н.КОНОВАЛЕНКО ответил, что это он Николай Николаевич, сразу после чего получил несколько сильных ударов кастетом в лицо.

После этого нападающий скрылся на автомобиле в неизвестном направлении.

По факту избиения председателя Вознесенской городской организации партии «Батькивщина» обратился с заявлением в правоохранительные органы и прошел медицинское обследование. Согласно предварительным данным, у потерпевшего сотрясение мозга, рассечены брови и ушиб глаза.

Н.КОНОВАЛЕНКО связывает нападение исключительно со своей политической деятельностью и критикой власти. Последние несколько дней он активно участвовал в митингах против политических репрессий в Украине и в поддержку лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Областная партийная организация отмечает, что активистам «Батькивщины» в Николаевской области постоянно поступают угрозы, которые уже переросли в настоящую расправу.

Партия «Батькивщина» требует от правоохранительных органов немедленно установить и наказать виновных в этом дерзком нападении, а также заказчиков, независимо от должностей.