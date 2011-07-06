СБУ предотвратила контрабанду апельсинов

В Одесской области Служба безопасности Украины предотвратила контрабанду апельсинов на сумму более 3 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в один из морских портов Одесской области из-за границы прибыл теплоход с грузом апельсинов в адрес частного предпринимателя, зарегистрированного в Одесской области. Сотрудники СБУ установили, что предоставленные для таможенного оформления документы имеют признаки подделки.

Используя поддельные товаро-сопроводительные документы, злоумышленники контрабандно перемещали на территорию Украины товары овощно-фруктовой группы, в результате реализации которых получали сверхдоходы.

В результате проведенного в пределах действующего законодательства осмотра офиса бизнесмена сотрудники СБУ выявили и изъяли незаполненные бланки официальных документов, клише подписей и печати иностранных фирм, которые якобы отправляли этот груз, с признаками подделки.

Несоответствие сертификатов качества, которые предоставлялись в контролирующие органы представителями указанной фирмы, могло привести к поступлению на территорию Украины некачественной и опасной к употреблению продукции.

Общая стоимость контрабанды – более 3 млн. грн.

На данное время сотрудниками СБУ проверяется информация относительно возможного использования полученных незаконным путем денежных средств для подкупа служебных лиц правоохранительных и контролирующих органов с целью безнаказанного осуществления контрабандной деятельности.

Следователями СБУ в Одесской области в отношении частного предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного следствия осуществляются безотлагательные следственные действия по установлению круга лиц и возможных организаторов контрабандного канала