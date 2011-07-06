Руководство ЧАЭС не согласно ждать проект конфайнмента

Министерство чрезвычайных ситуаций Украины рассчитывает, что французский концерн Novarka передаст рабочий проект строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» на утверждение заказчика ГСП «Чернобыльская АЭС» в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Владимир ХОЛОША.

«В сентябре концерн должен передать проект заказчику с учетом тех замечаний, которые были выдвинуты регулирующими органами», - сказал он.

По словам В.ХОЛОШИ, в связи с большим числом замечаний к рабочему проекту (т.н. лицензионный пакет №5) концерн просил отсрочить подачу окончательного варианта документа, однако ЧАЭС выступила против этого, поскольку такая задержка стадии проектирования неминуемо приведет к удорожанию проекта.

В.ХОЛОША уточнил, что в проекте документа четко зафиксированы ранее оговоренные базовые параметры стоимости строительства НБК в размере 980-990 млн. евро и сроков ввода объекта в эксплуатацию – октябрь 2015 года.

В.ХОЛОША добавил также, что после одобрения проекта на уровне ГСП «ЧАЭС» документ будет передан в заинтересованные министерства и ведомства на экспертизу, которая будет завершена к концу текущего года.

«В случае получения документа ЧАЭС в сентябре процедура его согласования, в том числе и на уровне министерств и ведомств, продлится до конца т.г.», - пояснил глава Госагенства

Напомним, в сентябре 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС.

Планировалось, что стоимость работ по сооружению НБК по контракту составит 505 млн. долл., срок строительства объекта – 5 лет.

Концептуальный проект НБК в форме арки был разработан консорциумом Bechtel-Battelle-EDF с привлечением украинского подрядчика – консорциума «КСК» в 2003 году. Проект получил положительное заключение «Укринвестэкспертизы» и был утвержден распоряжениям Кабинета министров Украины в июле 2004 года.

Основные характеристики НБК: ширина арки – 257 м, высота – 108 м, длина – 150 м. Проектный срок эксплуатации – 100 лет.

Лицензионный пакет №5 предусматривает проекты основных фундаментов НБК, основного сооружения конфайнмента, а также системы основных кранов.