Возбуждено дело против бывшего ректора Академии судей

Главное следственное управление СБ Украины передало в Генеральную прокуратуру Украины для направления в суд уголовное дело об обвинении бывшего технического директора одного из коммерческих предприятий, который, злоупотребляя служебным положением, совершил служебную подделку и нанес значительный материальный ущерб государству.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, на протяжении 2006-2007 годов злоумышленник во время проведения капитального ремонта помещения Академии судей Украины, используя свое служебное положение, подделал финансовые документы путем завышения объемов и стоимости работ по договору подряда на сумму более 2 млн. грн.

Кроме этого, в результате проверки сотрудники СБУ выяснили, что бывший ректор Академии судей Украины не обеспечил надлежащего контроля над выполнением ремонтных работ, что нанесло значительный материальный ущерб государству.

Следователями СБ Украины возбуждено уголовное дело в отношении бывшего ректора Академии судей Украины в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие по делу продолжается.