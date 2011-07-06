К полету в Самарканд авиакомпания соберет пассажиров со всей Украины

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 5 июля установила воздушное сообщение между Киевом и Самаркандом (Узбекистан).

Как сообщает УНИАН пресс-служба авиакомпании, рейсы на линии будут осуществляться по вторникам. Время перелета между городами составит около 4 часов 30 минут.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам. В Самарканд с пересадкой в своем базовом аэропорту "Борисполь" украинская авиакомпания сможет доставлять пассажиров из административных центров Украины, включая Днепропетровск, Донецк, Львов, Одессу, Симферополь и Харьков.

Самарканд стал вторым городом на территории Узбекистана, в который "АэроСвит" выполняет полеты из Украины. Напомним, с октября 2010 года крупнейшая украинская авиакомпания обслуживает линию Киев-Ташкент.