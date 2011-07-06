Рынок свадебных услуг требует лидеров

7 июля в столице назовут лидеров рынка свадебных услуг в Украине в 2011 году.

Как сообщили УНИАН организаторы и учредители национального рейтинга Ukrainian Wedding Awards - всеукраинского свадебного фестиваля «Angel Fest» - в этом году потребители предложили оценить 300 компаний, которые работают на рынке свадебных услуг. Рейтинг качества и инноваций свадебного сервиса состоялся в 27 номинациях.

«Лучшие компании по критериям «качество» и «цена» выбирал сам потребитель. На протяжении года на сайте фестиваля angelfest.com.ua проходило открытое интернет-голосование. Мы ставили целью помочь потребителю сориентироваться в большом количестве отечественных и зарубежных брендов, которые работают на рынке свадебно-праздничного сервиса в Украине. В то же время рейтинг поможет достойно отметить достижения брендов, которые гарантируют мировой уровень качества продукции и услуг», - отметили организаторы.

По правилам рейтинга, каждому из 27 лауреатов будет присвоен статус «Лучший свадебный товар или свадебная услуга» в этом сезоне.

Главная награда всеукраинского рейтинга качества и инноваций свадебного сервиса - «Свадебный Ангел» - представляет собой малую скульптурную форму, в образе девушки-ангела, символизирующую украинскую свадебную традицию. Работа выполнена в бронзе с надписью «Ukrainian Weddings Awards». Авторы произведения - известные украинские художники Стас КАДОЧНИКОВ и Татьяна ЗАЙЦЕВА.

«Приз символизирует стремление к совершенству и вручается в каждой номинации претендентам, имеющим наибольшее количество баллов от потребителей по результатам опросов и голосований», - отмечают организаторы Ukrainian Wedding Awards.

По их словам, лауреатов рейтинга выбирали около 100 тыс. посетителей сайта по 11 критериям.

В планах учредителей мероприятия сделать рейтинг ежегодным.