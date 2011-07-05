УНП: деньги убегают на Кипр

Украинское правительство и Президент выдают возвращение украинских средств из Кипра за иностранные инвестиции, что является обычным самообманом, заметил эксперт по экономическим вопросам, член Центрального провода Украинской народной партии Борис КУШНИРУК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, комментируя встречу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Республики Кипр Димитраса ХРИСТОФИАСИСА, он сказал: «Первоочередной задачей правительства должно стать ограничение выведения украинских средств в оффшорные зоны, в частности, за счет пересмотра соглашения с Кипром».

По словам Б.КУШНИРУКА, «фактически все 11 млрд. так называемых инвестиций, о которых говорил ЯНУКОВИЧ, это деньги украинских предприятий, избежавших налогообложения».

Представитель УНП напомнил о необходимости наполнение бюджета, сохранения социальных программ, о "чем постоянно говорят представители правительства".

«Это невозможно обеспечить только силами малого и среднего бизнеса, на что сделало ставку правительство АЗАРОВА, судя по реализации налоговой политики», - сказал он.

«Сегодня понятно, что надо говорить не просто о "расширении сотрудничества" и "увеличении инвестиций", а о закрытии дыр, через которые деньги из Украины убегают на Кипр. Тогда будет достаточно внутренних ресурсов и для развития экономики и для ослабления давления на малый и средний бизнес, которые выполняют не только экономическую, но и социальную роль, создавая новые рабочие места и уменьшая нагрузку на расходную часть бюджета», - заявил представитель УНП.