Украина и Кипр против двойного налогообложения

Министры иностранных дел Украины и Кипра Константин ГРИЩЕНКО и Маркос КИПРИАНУ отмечают необходимость активизации переговорного процесса по проекту соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, сегодня во время встречи стороны высоко оценили результаты первого официального визита Президента Кипра Димитриса ХРИСТОФИАСА в Украину 3-5 июля, который придал мощный импульс развитию двусторонних отношений.

Во время встречи были согласованы общие шаги, которых необходимо предпринять с целью выполнения договоренностей, достигнутых главами двух государств.

Министры также обсудили широкий круг вопросов, касающихся практической поддержки Кипром евроинтеграционного курса Украины, прежде всего, в сфере введения Евросоюзом безвизового режима для украинских граждан, а также дальнейшего упрощения визовых процедур в рамках существующих договорных инструментов.

К.ГРИЩЕНКО принял приглашение М.КИПРИАНУ посетить Никосию с официальным визитом.