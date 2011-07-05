Украина отметит 70-летие Бабьего Яра

Верховная Рада Украины приняла постановление «О 70-летии трагедии Бабьего Яра».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 331 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении отмечается, что во время немецкой оккупации Киева в 1941 - 1943 гг. Бабий Яр стал местом массовых казней и захоронений, огромной братской могилой, где только согласно официальным данным погибло свыше ста тысяч лиц.

Постановлением предусмотрено торжественно отметить на государственном уровне 70-летие трагедии Бабьего Яра.

Также предусматривается ежегодно отмечать День памяти жертв Холокоста 27 января.

Правительству поручено передать Национальному историко-мемориальному заповеднику «Бабий Яр» дом по адресу ул. Мельникова, 44, где должны быть размещены его дирекция и тематическая фотовыставка. Кроме того, правительство должно обеспечить разработку генерального проекта развития Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр».

Министерству культуры и туризма Украины поручено создать отдельный сайт «Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» для освещения проблем его истории и современной деятельности.

Предусмотрено предложить Украинскому государственному предприятию почтовой связи «Укрпочта» издать серию почтовых марок, посвященных 70-летию трагедии Бабьего Яра.