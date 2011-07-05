В Донецке открыли памятник прокуратуре

Сегодня в Донецке у здания областной прокуратуры был торжественно открыт памятный знак по случаю 20-й годовщины работы прокуратуры в независимой Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии открытия прокурор Донецкой области Роман АНДРЕЕВ отметил, что установка данного памятного знака – это свидетельство признания прокурорских работников, которые «самоотверженным трудом создают будущее государства и его народа, отдавал и отдает часть своей жизни ради утверждения законности и верховенства права».

Прокурор объяснил, что памятный знак создан из трех частей, объединенных в одну скульптурную композицию. «Полусфера черного цвета символизирует наш донецкий угольный край, нашу землю, а равносторонний треугольник – символ баланса трех ветвей власти. Знак также можно рассматривать как символ того, что все мы, кто живет на нашей родной земле, равны перед законом», - сказал Р.АНДРЕЕВ.

Он сообщил, что «отныне у этого монумента будут проводиться торжественные мероприятия, а молодые специалисты – принимать присягу работника прокуратуры Украины».

Р.АНДРЕЕВ призвал присутствовавших на торжественной церемонии работни ков прокуратуры не забывать, что «история прокуратуры современной Донецкой области насчитывает не один десяток лет» и «нужно отдать дань уважения прокурорам, которые работали в Донецкой области во времена СССР, кто служит на страже законности независимой Украины, а также ветеранам - кто стоял у истоков создания истории прокуратуры региона и основал ее лучшие традиции».