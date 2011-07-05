В ЕС нашли новый источник кишечной инфекции

ЕС временно – до 31 октября - запретил импорт семян бобовых из Египта из-за подозрения в их причастности к вспышке кишечных заболеваний.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня странами-членами Постоянного комитета по вопросам продовольственной цепи и здоровья животных по предложению Еврокомиссии.

Кроме того, ЕС решил отозвать все уже ввезенные в Европу семена бобовых из Египта в 2009-2010 году и уничтожить их.

Основанием для решение о приостановке импорта и отзыве ранее ввезенных семян послужил опубликованный сегодня доклад Европейского агентства продовольственной безопасности.

Согласно этому документу, две вспышки кишечных заболеваний, вызванных палочкой E. coli, могли быть вызваны семенами бобовых из Египта – в Германии и во французской провинции Бордо.

В 2010 году ЕС импортировал из Египта 49 тыс. тонн семян бобовых на общую сумму 56 млн. евро.

Как сообщал УНИАН, власти Германии впервые сообщили Еврокомиссии о вспышке заболеваний, связанных с палочкой E. coli 22 мая этого года.

За этот период в Европе от заболеваний, вызванных палочкой, погибло 48 человек, из них 47 – жителей Германии и одна гражданка Швеции.