Для студентов деньги важнее карьеры (опрос)

Большинство молодых людей в трудовой сфере ставят большие доходы выше перспектив карьерного роста.

Об этом свидетельствуют результаты годовой программы международных социологических исследований Института Горшенина «Студенты – образ будущего», переданные агентству УНИАН.

Подавляющее большинство молодых людей считают высокий заработок основной ценностью в трудовой сфере (Россия – 77,7%, Украина – 73,7%, Польша – 66,4%, Казахстан – 57,5%).

На втором месте по степени важности у украинцев, россиян и казахов – перспективы карьерного роста (52,5%, 51,5% и 46,4% соответственно). Для польских студентов важнее творческая самореализация – 46,6%, а вот карьера здесь – на третьем месте – 40,2%. В Украине третью позицию занимает творческая самореализация – 44%, в Казахстане – работа по специальности – 43,2%, а в России – дружный коллектив – 34,1%.

Комментируя результаты исследования, шахматист, самый молодой гроссмейстер в мире, чемпион мира по шахматам по версии ФИДЕ Руслан ПОНОМАРЁВ полагает, что трудовой деятельности способствует совмещение работы и учебы.

«Может быть, чуть меньше времени уделяешь учебе из-за этого, но если работа связана со сферой, которую изучаешь – там уже сразу и практикуешься. Мне кажется, это очень хорошо: стипендии не высокие, а так и подрабатываешь, и чуть-чуть проще учиться. А когда и учишься, и практикуешься – появляются контакты, легче потом устроиться на работу. Мне сложно сформулировать, что такое успех, но мне кажется, независимо от того, какая сфера деятельности, на это надо тратить время и прикладывать усилия. Успех – это в деле, которым занимаешься, достигать поставленных результатов. Наверное, это и есть профессиональный успех, потому что обидно, когда тратишь много времени и сил, а ничего не получается. Вот для этого очень важно определиться, в какой сфере деятельности больше имеешь способности, и где тебе лучше всего удастся себя реализовать» - уверен шахматист.

Международное социологическое исследование «Студенты – образ будущего» проводилось Институтом Горшенина с октября 2010 года по март 2011 года.

Всего согласно случайной выборке было опрошено 5 тысяч 155 студентов в 22 высших учебных заведениях четырех стран: Украины, России, Польши, Казахстана.

В полном объеме данное исследование можно найти на официальном сайте Института Горшенина.