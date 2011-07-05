Директор агрофирмы самовольно захватил 100 га земли

В Тернопольской области к уголовной ответственности привлекают директора агропредприятия, который самовольно захватил 99,42 га земли в Теребовлянском районе.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, установлено, что владелец и директор одного из частных агропредприятий самовольно без правоустанавливающих документов занял земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 89,47 га и земельный участок площадью 9,95 га из земель запаса для обслуживания хозяйственных зданий на территории одного из сельсоветов района. Эту землю он бесплатно использовал на протяжении 2010-2011 годов для ведения сельскохозяйственного производства своего частного ЧАП.

Размер ущерба, причиненного в результате самовольного захвата земельного участка общей площадью 99,42 га, составляет 97,618 тыс. грн.

В отношении директора ЧАП прокурор Теребовлянского района возбудил уголовное дело по ч.1 ст.197 (нарушение обязанностей относительно охраны имущества) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.