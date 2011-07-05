ГПУ завела дела на еще на двух высших госчиновников

Генеральная прокуратура Украины в мае возбудила уголовные дела против бывшего заместителя министра чрезвычайных ситуаций Украины и бывшего генерального директора Аграрного фонда.

Как сообщает отдел связей со средствами массовой информации ГПУ, дело было возбуждено в рамках проведения проверки соблюдения требований законодательства распорядителями бюджетных средств, предприятиями и организациями, получающими их.

Бывший заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины, фамилия которого не называется, в 2008 году заключил соглашения, на основании которых министерством вопреки требованиям Бюджетного кодекса Украины частной структуре были перечислены 2,5 млн. грн., предназначенные на обеспечение деятельности сил гражданской защиты и мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Мелитопольского района Запорожской области. Продолжается досудебное следствие.

Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Донецкой, Кировоградской, Львовской, Одесской, Ривненской областей и г. Киева.

В ГПУ отмечают, что практически во всех регионах установлены многочисленные случаи завладения бюджетными средствами путем завышения объемов выполненных работ, оплаты товаров и услуг, которые не предоставлялись. В частности, прокуратурой г. Киева 10 мая 2011 года возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора Аграрного фонда по ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, внесшего заведомо недостоверные данные в акты приема-передачи и оплатившего 45 тыс. т сахара, который на самом деле не был поставлен. Этими действиями бюджету нанесен ущерб на сумму 347 млн. грн. Досудебное следствие по делу продолжается

Нарушения закона в сфере государственных закупок влияют на качество их проведения и обеспечение основного принципа – максимальной экономии и эффективного использования бюджетных средств.

Прокурором г. Артемовска (Донецкая обл.) 14 июня 2011 года возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц горсовета по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, которые вопреки требований Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок", при наличии предложений по продаже квартир, безосновательно избрали процедуру закупки у одного участника, в результате чего закупили квартиры по завышенным ценам, чем нанесли местному бюджету ущерб на 570 тыс. грн.

На подобные факты уголовно наказуемыми мерами реагировали прокуроры АР Крым, Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Херсонской, Черкасской областей и г. Киева.

Значительный вред интересам государства и территориальных общин наносится должностными лицами – распорядителями бюджетных средств.

Прокуратурой Черновицкой области 27 мая 2011 года возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины в отношении служебных лиц управления капитального строительства облгосадминистрации, которые незаконно, за счет средств субвенции из государственного бюджета для ликвидации последствий стихийного, бедстваия, случившегося в 2008 году, оплатили работы по ремонту канализационной сети в городе Сторожинец, которые не выполнялись. В результате этих действий госбюджету нанесен ущерб на сумму 863 тыс. грн.

Такие же нарушения установлены прокурорами Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Одесской, Ривненской, Сумской областей и г. Киева.

В целом, по результатам проверок, проведенных на протяжении первого полугодия текущего года, в бюджетной сфере возбуждено 884 уголовных дела, внесены с последующим рассмотрением 2523 предписания и представления, удовлетворено 804 протеста. По документам прокурорского реагирования 2733 должностных лица привлечены к ответственности, 406 из которых - работники контролирующих органов. В бюджет возмещено убытков на сумму 134 млн. 145 тыс. грн.