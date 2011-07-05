В Ивано-Франковском ИВС осужденный повесился на простыне

1 июля в изоляторе временного содержания Ивано-Франковского горотдела милиции повесился осужденный, 1989 года рождения.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области, 30 июня этот мужчина был взят под стражу в зале Апелляционного суда Ивано-Франковской области после объявления приговора. Суд признал жителя Надворнянского района виновным в совершении краж и вовлечении в преступную деятельность несовершеннолетнего лица, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

В камере изолятора временного содержания осужденный находился один целые сутки, и в этот же день его должны были отправить в учреждение пенитенциарной службы для лиц, приговоренных к лишению свободы.

Осужденный повесился на простыне. Один из постовых милиционеров пытался оказать ему первую медицинскую помощь. В ИВС немедленно вызвали бригаду «скорой помощи», однако вернуть к жизни самоубийцу не удалось, говорится в сообщении.