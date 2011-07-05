Киев начал отбор волонтеров на Евро-2012

В Киеве с 1 июля 2011 года начался отбор кандидатов в волонтеры на Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, собеседования с кандидатами проходят в созданных опорных центрах, которые в будущем будут служить для обеспечения и поддержки волонтеров во время обслуживания финальной части чемпионата Европы в 2012 году а именно: на базе специализированных школ №43, 53, 207, 214 и средней общеобразовательной школы №78.

Как сообщают в Главном управлении по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, будут отбирать волонтеров специалисты научно-методического центра практической психологии и социальной работы Академии педагогических наук при Министерстве образования и науки Украины, который стал победителем открытых конкурсных торгов. Данный центр имеет значительный опыт в организации украинских и международных волонтерских проектов. Отбор волонтеров осуществляют исключительно специалисты по психологии, педагогические работники и преподаватели по языковой подготовке, имеющие соответствующие ученые звания, научные степени и сертификаты. Будут принимать волонтеров на работу по результатам собеседования на иностранном языке.

Напомним, по состоянию на начало июля 2011 года на веб-сайте Принимающего города Киева зарегистрировалось свыше 6 тысяч кандидатов в волонтеры. Программа подготовки «Киевский волонтер» набирает все большей популярности не только в Украине. Стать киевским волонтером уже выразили желание граждане из Германии, Польши, Азербайджана, Норвегии, Канады, Грузии, США и даже из Индии. Приобщиться к футбольному празднику в столице больше всего стремятся девушки и женщины – 71%. 16% из всех зарегистрированных уже имели предыдущий опыт работы в волонтерских проектах, 83% –студенты, а 94% имеют желание пройти бесплатный курс практико-языковой подготовки.

Относительно направлений работы, то больше всего кандидаты в волонтеры хотели бы оказывать информационную поддержку болельщикам – 47%, работать в медиа центре Принимающего города выразили желание 45%, помогать в официальной фан-зоне – 35%. Наименьшее желание вызывает у молодых людей языковая помощь службам безопасности города – только 7% желающих.