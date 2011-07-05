Призывники пытались вскрыть боеприпас отверткой

В результате взрыва боеприпаса на территории воинской части под Новобогдановкой (Мелитопольский район Запорожской области) пострадали два солдата срочной службы.

Как сообщили УНИАН в руководстве ГУ МВД Украины в Запорожской области, взрыв произошел вчера вечером в одной из казарм.

«По предварительным данным, два солдата - призывники 2010 года - пытались вскрыть боеприпас с помощью отвертки, и он разорвался фактически у них в руках. Одному из пострадавших оторвало кисть руки, он также получил ранение в паховую область. Второй получил ранения в область грудной клетки», - отметили в милиции. Оба солдата госпитализированы.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники прибывшей на место происшествия военной прокуратуры.