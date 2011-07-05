Бомжам запретили работать на рынках

В городе Мариуполе Донецкой области городские власти запретили лицам без определенного места жительства работать грузчиками на городских рынках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила заместитель директора департамента экономики Мариупольского горсовета Елена АВРАМОВА.

По словам Е.АВРАМОВОЙ, которые приводит местный сайт ilich.in.ua, городские власти вынуждены ввести такие жесткие меры, поскольку практически все заболевшие холерой горожане – это лица без определенного места жительства, ведущие асоциальный образ жизни.

Руководители городских рынков получили указание о запрете привлечения таких людей к погрузочно-разгрузочным работам. Кроме того, охрана рынков должна следить за тем, чтобы бродяги не заходили на территорию рынков в вечернее и ночное время.

В сообщении сайта напоминается, что в Мариуполе по распоряжению городских властей с 28 июня проводится работа по выявлению бродяг и доставке их в изоляторы и лечебные учреждения для обследования на заболевание холерой.

На сегодняшний день в Мариупольском городском центре по обслуживанию лиц без определенного места жительства на обследовании находятся 37 человек, еще 35 – в изоляторе городской больницы №1.