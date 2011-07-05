В Украине будут проводиться новые виды судебных экспертиз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом сообщила начальник управления экспертного обеспечения правосудия Минюста Людмила ГОЛОВЧЕНКО в интервью газете «Правовий тиждень».

По словам Л.ГОЛОВЧЕНКО, на сегодняшний день лишь учреждениями судебных экспертиз Министерства юстиции в Украине проводится 76 видов экспертиз. Это наибольшее количество на территории бывшего СССР. Вместе с тем, продолжается работа над внедрением новых видов экспертиз.

Так, в научно-исследовательских учреждениях Министерства юстиции возобновлена экспертиза установления возраста абсолютной давности, возраста написания документов. В рамках этой экспертизы будут проводиться, например, исследования подписей, проставленных в дополнительных условиях к соглашениям, в частности будут решаться вопросы, подписаны ли эти дополнительные соглашения на дату их подписания. По словам Л.ГОЛОВЧЕНКО, данный вид экспертизы, который был разработан еще в советское время, является очень востребованным в судах, однако до сих пор в отечественных научных учреждениях не было соответствующего оборудования из-за его высокой стоимости.

На сегодняшний день, сообщила Л.ГОЛОВЧЕНКО, такое оборудование закуплено для Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Кроме того, в Украине вводится такой вид экспертизы как исследование телекоммуникационных систем, развивается направление по исследованию компьютерной техники и программных продуктов, продолжается работа над методиками данных видов экспертиз. Рассматриваются предложения от экспертов относительно введения экологической экспертизы, экспертизы водного транспорта и тому подобное.

Л.ГОЛОВЧЕНКО сообщила, что лишь в 2010 году экспертными учреждениями было проведено 94 тыс. 500 экспертиз. Наибольшее количество экспертиз заказывают правоохранительные органы по уголовным делам, их в прошлом году было проведено более 32 тысяч. Чаще всего назначаются экспертизы по таким криминалистическим видам, как почерковедческие, трассологические, баллистические, технического исследования документов. По уголовным делам проводится большое количество экономических экспертиз. В частности, что касается исследования нецелевого использования бюджетных средств, финансового состояния предприятия, неуплаты налогов и тому подобное.

Значительное количество экспертиз назначается по гражданским делам, по сравнению с хозяйственными и административными делами. Например, проводится много строительно-технических экспертиз (купля-продажа, заливка квартир, раздел имущества между супругами). Также, заказываются много автотовароведческих экспертиз и по оценке транспортных средств.

Прослеживается тенденция к проведению определенных видов экспертиз и в зависимости от регионов. Так, в шахтерских регионах много заказывается экспертиз в связи с нарушением правил техники безопасности. В Киеве популярны автотехнические, строительно-технические, экономические экспертизы. В Автономной Республике Крым актуальны земельные вопросы, в частности, по оценке земли, изъятию земельных участков, которые были переданы в собственность с нарушением действующего законодательства, и другие.