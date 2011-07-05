Профицит платежного баланса Украины увеличился на треть

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 34% – до 2,164 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе положительное сальдо платежного баланса в мае 2011 г. составило 0,021 млрд. долл. по сравнению с 1,034 млрд. долл. за апрель т.г.

«Рост дефицита текущего счета в мае (до 746 млн. долл.) было предопределено увеличением импорта нефти и нефтепродуктов и выплат дивидендов по прямым инвестициям. В целом

за первые 5 месяцев дефицит вырос до 2,3 млрд. долл. тогда как в прошлом году за этот самый период текущий счет был с профицитом (410 млн. долл.)», - говорится в сообщении Нацбанка.

В мае сальдо счета операций с капиталом и финансовых операций оставалось

положительным (767 млн. долл.) и сформировалось главным образом за счет прямых инвестиций. В целом за январь-май 2011 года, по данным НБУ, профицит счета капитала и финансовых операций платежного баланса вырос до 4,5 млрд. долл. (за 5 месяцев 2010 года – 1,2 млрд. долл.) в основном за счет притока долгового капитала в государственный и квазигосударственный сектора, поступления средств на приватизацию и формирования положительного сальдо по статье “торговые кредиты” (2.6 млрд. долл. в І квартале).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в мае был на уровне 830 млн. долл., с начала года – 2,6 млрд. долл., из которых 93% были направлены в реальный сектор экономики.

Сальдо операций по кредитам и облигациям в мае 2011 года было отрицательным (431 млн. долл.). Банковский сектор продолжает сокращать свою внешнюю задолженность: чистые выплаты составляли 434 млн. долл. Реальный сектор продолжает генерировать приток долгового капитала: чистые привлечения в мае составляли 112 млн. долл. (с начала года - 531 млн. долл.).

Нацбанк констатирует, что прирост объемов наличной валюты вне банков в мае продолжал оставаться высоким - 776 млн. долл. За 5 месяцев текущего года их прирост составлял 4,1 млрд. долл. США, тогда как в январе-мае 2010 года - 68 млн. долл.

Объемы резервных активов по состоянию на 1 июня 2011 г. составляли 37.9 млрд. долл., что является достаточным для финансирования 4,7 месяца импорта будущего периода.

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.