Эксперт: Vanco и Кабмин могут возобновить арбитражный процесс

Стороны переговорного процесса по мирному урегулированию спора между компанией Vanco Prykerchenska Ltd. и государством Украина могут в ближайшее время принять совместное решение дождаться вердикта Стокгольмского арбитражного суда.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказал директор консалтинговой компании Fuel Alternative Виталий ДАВИЙ.

«По моей информации, причина затянувшихся переговоров по мирному урегулированию спора заключается в том, что стороны не могут найти способ юридически закрепить гарантии инвесторам проекта», – сказал он.

При этом он добавил, что «желание Vanco Prykerchenska и ее акционеров получить от государства долгосрочные гарантии защиты их инвестиций вполне понятно. После того, как предыдущее правительство в 2008 году попросту заблокировало этот стратегически важный для Украины проект, компания так и не смогла приступить к его реализации. Вместо начала работ на Прикерченском участке шельфа Черного моря она была вынуждена начать арбитражный процесс в Стокгольме».

«Учитывая тот факт, что проект рассчитан на 30 лет, в его реализацию нужно инвестировать от 15 до 20 млрд. долларов, то объяснимы риски, от которых хотят застраховаться представители компании. Шансы Vanco Prykerchenska выиграть в арбитраже достаточно высоки, а, учитывая успешный международный опыт реализации подобных проектов их материнской компании Vanco, в успехе всего проекта в целом можно быть уверенным», - считает эксперт.

По его словам, пока никаких официальных заявлений от сторон переговорного процесса не последовало. Однако, если они так и не смогут подписать мировое соглашение, то у них останется только один выход – возобновление арбитражного процесса и окончательное решение суда.

«В этом случае именно Стокгольмский суд поставит точку в этом затянувшемся споре. В определенном смысле это может быть выгодно тем компаниям, которые в 2006 году проиграли тендер на разработку Прикерченского участка, так как теоретически у них остаются шансы принять участие в повторном тендере на данный участок», – добавил В.ДАВИЙ.

Напомним, в июле 2010 г. Украина и компания Vanco Prykerchenska приостановили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирование спора касательно соглашения о разделе продукции (СРП).

Как сообщал УНИАН, в 2006 году компания Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Справка УНИАН. Цель деятельности Vanco Prykerchenska - геологоразведка и разработка нефтегазовых месторождений на Прикерченском участке Черного моря (проект). Данный проект включает в себя три перспективные площади: Судакский складчатый пояс, Судакский глубоководный складчатый пояс и площадь Тетяев. Общая площадь участка составляет 12 960 кв. км, глубина моря - от 70 до 2200 м. Реализация проекта запланирована в два этапа: поисковые работы, а также разработка и добыча. Общая сумма инвестиций в проект составит более 15 млрд. долларов США. Акционерами компании являются компании Vanco, ДТЭК, Integrum Technologies Ltd, Shadowlight Investments Ltd.