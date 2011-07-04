Банк Януковича-младшего получил кредитный рейтинг

Уполномоченное рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» присвоило ПАО «Всеукраинский банк развития», 100% которого владеет сын Президента Украины Александр ЯНУКОВИЧ, кредитный рейтинг на уровне uaВВВ+.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

По мнению агентства, данный банк характеризуется достаточной кредитоспособностью в сравнении с другими украинскими банками.

В соответствии с информацией «Эксперт-Рейтинга», активы ВБР на начало второго квартала 2011 года составили 665 млн. грн., депозитный портфель физических лиц - 157 млн. грн., собственный капитал - 310 млн. грн. (по состоянию на 17 июня 2011 г.).

Давая оценку доходности операций ВБР и сопоставляя амбициозную задачу, поставленную менеджментом банка — со временем стать системным банком,— с объемами чистой прибыли за прошлые отчетные периоды, агентство делает вывод, что для достижения поставленных задач в будущем банк будет опираться на ресурсы акционера, а также на ресурсы, привлеченные на рынке капиталов с помощью займов.

Агентство также отмечает, что уровень внешней поддержки акционера существует, он был доказан на практике в первом квартале 2011 года по факту увеличения собственного капитала на 100 млн. грн. "Однако уровень ресурсной поддержки в будущем остается неопределенным", - отмечают в агентстве.

В "Эксперт-Рейтинге" также отмечают, что "кредиторы банка должны учитывать, что Александр ЯНУКОВИЧ в соответствии с украинским законодательством является связанным лицом с ныне действующим Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ". По мнению агентства, этот факт может оказать репутационную поддержку банку.

Дополнительно агентство обращает внимание на то, что Банк ВБР начал работать 14 июля 2009 г., а также все основные лицензии получил в 2009 г., когда действующий Президент Украины находился в оппозиции. "Также следует учитывать, что А.ЯНУКОВИЧ не входит в состав правления и наблюдательного совета банка. Следовательно, непосредственно оперативное управление банком он не осуществляет", - отметили в "Эксперт-Рейтинге".

Как отмечают в агентстве, по состоянию на 1 апреля 2011 года, ВБР на своем балансе кредитов от НБУ не имел. "В своих операциях банк в основном опирался на частных лиц и частный бизнес", - отмечают в "Эксперт-Рейтинге".

Справка УНИАН. «Всеукраинский банк развития» (г. Киев) зарегистрирован в апреле 2009 г.

По состоянию на 1 апреля 2011 года единственным акционером финучреждения являлся Александр ЯНУКОВИЧ.

Активы банка за январь-март 2011 г. выросли на 41% и на 1 апреля 2011 года составили 0,665 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 27%, до 0,437 млрд. грн., обязательства – на 26%, до 0,453 млрд. грн., уставный капитал – на 90% – до 210 млн. грн., собственный капитал – на 90%, до 212,131 млн. грн.