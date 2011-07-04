Попов уверяет, что проезд в киевском метро дорожать не будет
18:08, 04 июля 2011Общество
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Заявление на аппаратном совещании
В Киевской горгосадминистрации заверяют, что стоимость проезда в столичном метро не будет повышаться.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время проведения расширенного аппаратного совещания.
«Я категорически заверяю, что сегодня Киевская городская государственная администрация не планирует повышения стоимости проезда в столичном метрополитене», – сказал руководитель КГГА.
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