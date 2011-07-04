Попов представил нового главного санврача Киева

Новым главным государственным санитарным врачом Киева, главным врачом столичной городской санитарно-эпидемиологической станции назначен Ярослав ОРТИНСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня во время аппаратного совещания председатель КГГА Александр ПОПОВ представил Я.ОРТИНСКОГО.

По данным пресс-службы, Я.ОРТИНСКИЙ родился 25 июля 1963 года в г. Борислав Львовской области.

В 1986 году окончил Львовский ордена Дружбы народов государственный медицинский институт по специальности «гигиена, санитария и эпидемиология».

Трудовую деятельность начал в 1986 году на Воловецкой районной санитарно-эпидемиологической станции. С 1986 по 2004 год работал в санитарно-эпидемиологических учреждениях городов Львова и Трускавца, где прошел трудовой путь от врача до заведующего отделением.

С 2004-го по 2010 год Я.ОРТИНСКИЙ работал на санитарно-эпидемиологической станции Государственного управления делами Президента Украины, с января 2007 года занимал должность главного врача санитарно-эпидемиологической станции Государственного управления делами Президента Украины.

С апреля 2010 года работал заведующим санитарно-гигиенического отдела Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции.

Предыдущий руководитель столичной СЭС – Анатолий ПОНОМАРЕНКО – 8 июня Указом Президента назначен главой Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.