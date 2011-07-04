Сегодня праздник на улице судебных экспертов Украины

Сегодня, 4 июля, судебные эксперты Украины в третий раз отмечают свой профессиональный праздник – День судебного эксперта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, на сегодняшний день в Украине осуществляют деятельность более 10 тысяч судебных экспертов. В частности, в системе Министерства юстиции в судебно-экспертной сфере работают 8 специализированных учреждений, которые проводят большое количество различных экспертиз. Экспертные службы имеют также Министерства внутренних дел, здравоохранения, обороны, Служба безопасности Украины и Государственная пограничная служба.

В прошлом году лишь экспертными учреждениями Минюста было проведено более 94 тысяч экспертиз, большинство из которых - по заказу граждан и правоохранительных органов.

День судебного эксперта был введен указом Президента Украины от 10 июня 2009 года.

В 2014 году исполняется 100 лет со дня создания первых судебно-экспертных учреждений в Украине.