Сегодня Украина впервые празднует День зенитных ракетных войск
17:58, 03 июля 2011Общество
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Установил Ежель
День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые празднуется сегодня, 3 июля, в государстве.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ своим приказом установил День зенитных ракетных войск, который решено отмечать ежегодно 3 июля, с целью поддержания престижа службы в воинских частях и подразделениях этих войск.
Зенитные ракетные войска предназначены для защиты административных, промышленно-экономических районов страны, группировок ВСУ, важных государственных, военных и других объектов от ударов авиации и беспилотных средств противника с воздуха.
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