Сегодня Украина впервые празднует День зенитных ракетных войск

День зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины впервые празднуется сегодня, 3 июля, в государстве.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ своим приказом установил День зенитных ракетных войск, который решено отмечать ежегодно 3 июля, с целью поддержания престижа службы в воинских частях и подразделениях этих войск.

Зенитные ракетные войска предназначены для защиты административных, промышленно-экономических районов страны, группировок ВСУ, важных государственных, военных и других объектов от ударов авиации и беспилотных средств противника с воздуха.