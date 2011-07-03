На сельского голову, которой премировал сам себя, завели дело

В Житомирской области возбуждено дело против сельского председателя, который незаконно премировал себя на сумму свыше 13 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области с ссылкой на информацию прокурора области Николая ФРАНТОВСЬКОГО.

По словам прокурора, на днях он возбудил уголовное дело относительно сельского председателя одной из сельсоветов в Коростенском районе по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) и частью 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

«Прокуратурой Коростенского района во время проверки соблюдения бюджетного законодательства установлено, что на протяжении 2010 года должностное лицо составило четыре распоряжения «О премировании сельского председателя». Свой труд на благо сельчан он оценил весьма высоко – 100% премии от должностного оклада», - сообщил М.ФРАНТОВСКИЙ.

При этом прокурор области уточнил, что сельский председатель дал указание подчиненному секретарю сельсовета подделать решение сельсовета об утверждении собственных распоряжений.

Следствие по делу длится.