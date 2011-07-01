Луценко, Данилюк и Бригинец заявили о новом движении

В столице создана общественная инициатива «Вернем Киеву историческое лицо», участники которой намерены исследовать историю всех старинных домов и установить на них информационные доски.

Презентация инициативы состоялась сегодня в агентстве УНИАН, где ее учредители - активист общественной инициативы «Сохраним старый Киев» Игорь ЛУЦЕНКО и руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК, а также депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, дали пресс-конференцию для СМИ.

Учредителями инициативы выступили «Сохраним старый Киев» и Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

Инициатива создана с целью привлечь внимание к тому факту, что большинство старинных зданий Киева связано с жизнью и деятельностью выдающихся исторических личностей, память о которых не сохранена или даже вычеркнута из истории города. Участники «Вернем Киеву историческое лицо» планируют провести научное исследование истории всех старых зданий Киева и просветительскую кампанию путем размещения стендов с материалами о выдающихся личностях и событиях, которые имели отношение к тому или иному дому. В частности, уже сегодня предусматривается установить первый информационный стенд возле гостиницы «Лейпциг».

По словам А.ДАНИЛЮКА, в дальнейшем представители инициативы планируют обратиться в Киевсовет с просьбой принять официальные решения о размещении на исторических домах соответствующих мемориальных досок.

“Актуальность очевидна, потому что на сегодняшний день даже просто визуально заметно, что подавляющее большинство личностей, память которых чествуется, не является персонами первого плана. Хотя, как мы знаем, с историей нашего города связаны жизнь и деятельность действительно величественных фигур, политических и культурных деятелей”, - отметил А.ДАНИЛЮК.

К реализации проекта будут привлекаться волонтеры и спонсоры.

И.ЛУЦЕНКО отметил важность создания такой инициативы. “В ситуации, когда государственные органы власти не выполняют своих функций, в частности, в части исследований киевского прошлого, по вопросам презентации нашей истории, соответственно гражданам самим приходится собираться и делать это за собственные средства. Это нужно делать. Это прямой интерес с точки зрения сохранения культурного наследия Киева... Это не только акт рекламы Киева, а еще и непосредственно акт защиты”, - отметил И.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь, А.БРИГИНЕЦ обратил внимание на необходимость поддержки данного проекта городской властью. Он также выразил убеждение, что активисты инициативы «Вернем Киеву историческое лицо» должны начать размещение информационных плакатов именно на тех старинных домах, которым на сегодняшний день угрожает уничтожение, а таких в столице в настоящее время около сотни. А.БРИГИНЕЦ выразил готовность предоставить инициативе всю информацию об этих домах.

“Я предлагаю сконцентрировать внимание именно на этих домах. Я думаю, если мы всем миром даже по гривне сложимся на аннотационные доски для этих домов, это будет серьезный вклад в спасение этих домов. Когда дом имеет имя - его легко защищать”, - отметил депутат Киевсовета.

Говоря об утверждении профильной комиссией и сессиями Киевсовета решений об установке мемориальных досок на старинных домах, А.БРИГИНЕЦ выразил убеждение, что эта формальность будет выполняться без каких-либо осложнений.

Кроме того, он считает, что информационно-аннотационные доски необходимо устанавливать и на улицах, а не только на домах. В связи с этим А.БРИГИНЕЦ отметил, что должна быть принята соответствующая программа по размещению информационных досок на улицах, проспектах, бульварах столицы.