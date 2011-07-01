Прокурор обвиняет СБУ и налоговую

Прокурор Тернопольской области Иван МЕЛЬНИЧУК обвиняет спецподразделения Службы безопасности и налоговой милиции в отсутствии работы по выявлению и обезвреживанию организованной преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, во время коллегии областной прокуратуры он оценил работу этих служб за последние несколько лет, как «полную бездеятельность».

«Не на грани возможностей работает и УБОП, которым обезврежено только одно организованное преступное объединение. Ни средствами прокурорского реагирования, ни обсуждением этих вопросов на уровне координационных совещаний с участием руководства соответствующих служб сдвинуть эту работу с «мертвой точки» пока не удалось», – констатировал И.МЕЛЬНИЧУК.

Он отметил, что спецслужбы не направляют усилия на обезвреживание преступных групп, сферой деятельности которых является присвоение или завладение имуществом путем использования полномочий служебными лицами, с коррумпированными связями, в сфере земельных отношений, связанных со взяточничеством в органах государственной власти и управления, легализацией доходов, полученных преступным путем.

«Да и о каких результатах можно говорить, если половина оперативно-розыскных дел в отделе БКОП закрывается по реабилитирующим основаниям. На каких основаниях и для чего они заводятся?», – сказал И.МЕЛЬНИЧУК.

Он также отметил, что окончательно не решены проблемы с возмещением ущерба по делам, касающимся организованных групп, который остается только на уровне 27%.

В целом в 2011 году, по данным И.МЕЛЬНИЧУКА, в области была раскрыта деятельность 5 организованных преступных групп, 6 участников которых уже осуждены к лишению свободы. При этом прокурор области отметил, что активизации в этом направлении удалось достичь не за счет специальных подразделений, которые должны были бы заниматься организованными преступными группировками.