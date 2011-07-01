На рассмотрении в Евросуде 11 тыс. жалоб граждан Украины

Увеличение количества жалоб украинцев в Европейский суд по правам человека свидетельствует об их правовой осведомленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Европейского суда по правам человека Жан-Поль КОСТА заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, увеличение количества обращений украинцев в ЕСПЧ выявляет как позитивные, так и негативные тенденции.

В частности, Ж.-П.КОСТА указал, что граждане Украины уже достаточно хорошо осведомлены, что существует Европейский суд защиты прав человека, Конвенция о правах человека, и поэтому обращений с их стороны стало больше.

В то же время он констатировал, что Евросуд выявляет в судебной системе Украины определенные системные проблемы, в частности, невыполнение судебных решений в нашем государстве.

При этом Ж.-П.КОСТА выразил надежду, что вскоре Украина, как и заверяет, примет соответствующие законодательные изменения, которые устранят эту проблему.

Так же он выразил надежду, что с принятием изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в Украине уменьшится количество людей, которым по решению суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ж.-П.КОСТА сообщил, что на данное время на рассмотрении в ЕСПЧ находится более 11 тыс. дел от граждан Украины, что составляет 8% от общего количества обращений в Европейский суд граждан, проживающих в 47 странах Европы.