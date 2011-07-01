Президент Кипра станет почетным гражданином Мариуполя

Президенту Кипра Димитрису ХРИСТОФИАСУ вскоре будет присвоено звание «Почетный гражданин города Мариуполь».

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Мариуполь» Д.ХРИСТОФИАСУ намечена на 5 июля 2011 года в Мариуполе. В торжественной церемонии планирует принять участие председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

В пресс-службе ОГА уточнили, что это торжественное мероприятие пройдет в рамках официального визита Президента Кипра Д.ХРИСТОФИУСА в Донецкую область.

Как сообщалось, решение о присвоении Президенту Республики Кипр звания «Почетный гражданин города Мариуполя» принял на июньской сессии Мариупольский горсовет.

Почетное звание Президенту Кипра присваивается за личный вклад в укрепление дружественных связей между украинским и кипрским народами, участие в духовном возрождении греков Украины и активную позицию в решении проблем греков зарубежья.

Справка УНИАН. По данным Главного управления статистики Донецкой области, за первый квартал текущего 2011 года прямые иностранные инвестиции поступили в регион из 60 стран мира, и больше всего средств внесли за все годы нерезиденты из Кипра – 973,2 млн. долларов, или 46% областного объема.