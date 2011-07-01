За взятки задержан декан педуниверситета

Сотрудниками милиции по подозрению во взяточничестве задержан декан одного из факультетов Южноукраинского педагогического университета.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в Отделе общественных связей Управлении МВД Украины в области.

Как уточнили в облуправлении, при проверке заявлений о вымогательстве взяток деканом за успешную сдачу экзаменов, поданных в милицию студенткой 3-го курса и матерью студентки 1-го курса, факт вымогательства подтвердился. Злоумышленник задержан оперативниками на рабочем месте после получения взятки.

Изъяты вещественные доказательства: 200 долларов, полученные от третьекурсницы, и 100 евро – от студентки 1-го курса.

Прокуратурой Одессы решается вопрос об аресте декана факультета.