Клиенты «Укрзализныци» теперь могут отследить движение багажа

С сегодняшнего дня «Укрзализниця» ввела электронную систему оформления грузоперевозок на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, первое оформление, при котором весь необходимый документооборот осуществлялся в электронном виде с помощью системы «Клиент-УЗ», произведено сегодня в Запорожской области между станциями «Кушугум»-«Запорожье-Левое» Приднепровской ж.д.

По данным специалистов, применение электронной системы оформления грузов позволяет не только значительно сократить время на осуществление документооборота, но и дает клиентам «Укрзализници» ряд дополнительных преимуществ.

«Система «Клиент-УЗ» разработана таким образом, что каждый из ее пользователей сможет не только почти в 10 раз сократить время оформления грузов, но и дистанционно отслеживать его движение», - сообщили на презентации электронной системы оформления грузов, отметив, что сейчас «Укрзализныця» осуществляет процесс установки данной программы постоянным клиентам железной дороги.

В ближайшее время доступ к системе «Клиент-УЗ» будет организован для удобства клиентов железной дороги так же на ж/д станциях.

Как сообщал УНИАН, 24 июня “Укрзализныця” завершила все необходимые юридические процедуры, связанные с введением в действие электронного документооборота при перевозке грузов железнодорожным транспортом.