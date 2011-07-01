По рекомендациям Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) компания MasterCard обязалась снизить стоимость отдельных услуг в Украине.

«Во исполнение рекомендаций Антимонопольного комитета Украины компания MasterCard Incorporated (г. Вилмингтон, США) обязалась снизить стоимость отдельных услуг собственной платежной системы», - говорится в пресс-релизе комитета, которым располагает УНИАН. При этом отмечается, что о своих намерениях компания официально сообщила в Комитет.

MasterCard разработала комплекс мероприятий для снижения отдельных тарифов для украинских банков.

В частности, до начала 2012 года компания снизит вдвое стоимость лицензий и плату за карточку Maestro.

О других мерах по снижению стоимости услуг MasterCard не сообщается.

Как сообщалось, АМКУ начал расследование деятельности международных платежных систем Visa и MasterCard в Украине в начале июня 2010 года.

По информации Комитета, Visa и MasterCard в последние три года повысили в три раза свои тарифы на украинском рынке.

Компания VISA, во исполнение рекомендаций Комитета, сообщила о снижении с 1 апреля 2011 года ряда существующих тарифов.

Справка УНИАН. MasterCard Worldwide является международным лидером в области электронных платежей. В 2009 году держатели карт MasterCard во всем мире провели расчетные операции на общую сумму в 2,5 трлн. долл.