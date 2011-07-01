В Севастополе находчивый делец замаскировал бордель под стрип-клуб

Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления МВД Украины Севастополе пресечена преступная деятельность 39-летнего жителя Севастополя, который организовал в городе бордель под видом элитного стрип-клуба.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД, в ходе проверки было установлено, что стрип-клуб работал уже не один год. Кроме танцев у шеста, посетители за определенную плату могли заказать приват-танец, для этих целей хозяин клуба оборудовал две комнаты, а также сексуальные и эскортные услуги.

В среднем в клубе работало до 10 девушек. Хозяин проводил жесткий конкурсный отбор для танцовщиц, требования предъявлялись по модельным параметрам, внешности и возрасту - от 20 до 27 лет. Помимо зарплаты, девушка имела процент от продажи спиртных напитков, чаевых от танцев. Те, кто хотел заработать больше, оказывали сексуальные услуги. Их стоимость составляла 500 долларов США, причем, большая часть суммы - около 75% - оставалась у девушки. Клиентов хозяин тоже подбирал с особой тщательностью и осторожностью, проводя лично с каждым собеседование и, удостоверившись в надежности, допускал в клуб. Как правило, клиентами заведения становились люди обеспеченные, готовые только за спиртное заплатить до 2 тис. грн. за один вечер.

В ходе обыска у хозяина клуба был изъят обрез охотничьего ружья.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины – сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией и ч.1 ст. 263 – хранение огнестрельного оружия.