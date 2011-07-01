Свидетелем в деле Луценко Москаль быть уже не может?

Адвокат экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ считает незаконным решение Печерского суда Киева, который отказался допустить депутата Геннадия МОСКАЛЯ к защите Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона», об этом адвокат заявил в эфире “5 канала”.

“Я считаю, что суд незаконно отказал ЛУЦЕНКО в допуске Геннадия МОСКАЛЯ. Причем отказал по той причине, что якобы государственное обвинение в судебном заседании будет заявлять ходатайство о допросе Геннадия МОСКАЛЯ в качестве свидетеля по уголовному делу. Однако непонятно вот что: Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, а при этом фамилия МОСКАЛЯ в списке свидетелей не значится”, - сказал А.БАГАНЕЦ.

Адвокат напомнил, что Г.МОСКАЛЬ уже выступал защитником Ю.ЛУЦЕНКО. “Я обращался и к судье, и к государственным обвинителям и говорил: как на сегодняшний день можно ставить вопрос о допросе МОСКАЛЯ в качестве свидетеля по делу, если МОСКАЛЬ уже принимал участие в суде во время обжалования постановления о возбуждении уголовного дела в отношении ЛУЦЕНКО? То есть, суд его уже допускал к участию в деле в качестве защитника”, - объяснил А.БАГАНЕЦ.