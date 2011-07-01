В Украине хотят проводить уникальные операции на глазах

В Киевском центре микрохирургии глаза планируют проводить операции по трансплантации человеку капсульного мешка глаза свиньи.

Об этом сообщил специалист Киевского центра микрохирургии глаза профессор Юрий КОНДРАТЕНКО в интервью УНИАН.

«Такая пересадка - хорошая альтернатива для людей, которым необходима трансплантация, так как на сегодня у нас нет донорских органов. Когда гибнут глаза – это единственный выход. Ведь если глаз погибнет – его удалят. Возможно, с помощью свиных органов молодые люди смогут «дотянуть» до того времени, когда в Украине станет доступной пересадка органов от погибших людей», - сказал Ю.КОНДРАТЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что в украинском законодательстве нет четкой трактовки, как может быть взят донорский трансплантационный материал.

«Кто и когда должен дать разрешение в том или ином случае? Для эффективности дела, это должен решать на месте судмедэксперт, потому что сроки жизни материала невелики. Пока получишь разрешение, договоришься с родственниками – уже бессмысленно брать орган. Украина была пионером в области трансплантации роговицы. Владимир Филатов первым в мире стал применять консервацию тканей, что позволило использовать трупную роговицу. Сейчас это не делается. Сотни молодых людей теряют глаза», - констатировал профессор.

Также он обратил внимание на то, что украинские хирурги вынуждены отрабатывать новые операции на пациентах, без предварительной тренировки.

«Сегодня любая новая операция – это личная авантюра хирурга, «на удачу». Перед тем как хирург будет делать новую операцию – спросите: «Вы ее сразу сделаете или где-то тренировались»? Любую разработку в области хирургии нужно на ком-то отработать», - отметил Ю.КОНДРАТЕНКО.

По словам профессора, определяясь с выбором клиники, нужно обращать внимание на систему поддержания в учреждении авторитета.

«Это соответствующие кадры, консультации экспертов. Если в клинике есть профессор – он должен консультировать врача. Если приходится принимать радикальное решение о лечении или операции, нужно собрать несколько авторитетных мнений. Одним из таких учреждений должна быть государственная больница», - считает профессор.

***Киевский центр микрохирургии глаза организован в 1988 году, специализируется на оказании помощи при травмах глаза, исправлении косоглазия, устранении катаракты и глаукомы, отслоения сетчатки и др.

Центр включает стационар на 225 коек, поликлинику для взрослых, детскую консультативную поликлинику. На базе Центра работает «Научно-практический центр лазерных методов лечения глаза», а на базе детского отделения - центр детской травмы.