Киев продал еврооблигаций на 300 млн. долларов

Киевская городская государственная администрация продала еврооблигаций на 300 млн. долларов.

Об этом УНИАН сообщил источник в КГГА.

По информации собеседника агентства, “Киев продал еврооблигации на 300 млн. долларов под 9,375% годовых сроком на 5 лет”. Основными покупателями стали инвесторы из России, США и Великобритании. Лид-менеджерами по этому займу выступили банки: Credit Suisse, ВТБ, Deutsche Bank и «Внешэкономбанк».

Как отметил собеседник агентства, подписание документов с инвесторами ожидается в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Киевсовет принял решение о повышении с 7,8% до 9,6% максимальной ставки годовых по еврооблигациям, которые планировалось разместить в ближайшее время. Речь шла именно о выпуске еврооблигаций объемом до 300 млн. долларов.